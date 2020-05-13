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13.05.2020 - 11:52 |

Okullar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak mı? Bakan duyurdu

Okullar ne zaman açılacak ve okullar bu yıl açılacak mı soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her gün merakla araştırılan okulların açılacağı tarih netleşti mi? Milyonlarca öğrenci ve velilerin sabırsızlıkla takibinde olduğu okulların açılma tarihine yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçyuk'tan son dakika açıklaması geldi. İşte yapılan o açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak mı? Bakan duyurdu

2019-2020 Eğitim yılı uzaktan eğitim olarak devam ediyor. 31 Mayıs'a kadar uzatılan uzaktan eğitim dersleri EBA - TRT üzerinden işlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün televizyon üzerinden yayınlanan uzaktan eğitimde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri veriliyor. Bu sürecin ne zaman sona ereceğini merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise okullar ne zaman açılacak arayışına koyuluyor. İşte MEB'den gelen son dakika açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek"

İstanbul Sultangazi'deki fuhuş baskınında 6 kişi gözaltına alındı!İstanbul Sultangazi'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak iddiasıyla evde bulunanlardan biri "Ben tamirciyim. Televizyonu tamir etmeye geldim" dedi.
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