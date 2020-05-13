Okullar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak mı? Bakan duyurdu

2019-2020 Eğitim yılı uzaktan eğitim olarak devam ediyor. 31 Mayıs'a kadar uzatılan uzaktan eğitim dersleri EBA - TRT üzerinden işlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün televizyon üzerinden yayınlanan uzaktan eğitimde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri veriliyor. Bu sürecin ne zaman sona ereceğini merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise okullar ne zaman açılacak arayışına koyuluyor. İşte MEB'den gelen son dakika açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek"