Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih ile ilgili son dakika açıklamaları...

Okullar açılacak mı? Corona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından okulların yeniden açılması gündemde. Okulların açılacağı tarih belirlendi. Peki okulların açılış tarihinde değişiklik olacak mı, ne gibi önlemler alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak. Bakan Ziya Selçuk konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Bir basın mensubunun "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler rehberine okullarımız ne kadar hazır?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların açılmasının bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demek olduğunu vurguladı.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Hiç kimsenin bu günden okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemeyeceğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"(Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı) sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz ki veriye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare yaparak, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Biz, 'okul açılsın mı, açılmasın mı' diye karar verirken elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz ama bu günden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. Bunu açıklayacağız ki herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Biz aylardır hazırlanıyoruz. Bu bizim karşımıza yeni çıkmış bir konu değil."

Sağlık Bakanlığının genel olarak bütün sektörler için hazırladığı bir rehber olduğunu aktaran Selçuk, eğitim, öğretim ortamları için rehberdeki verilerin biraz daha özelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SINIFLARDA ÖNLEM ALINACAK MI?

Sınıflarda alınacak tedbirlerin uygulamalı olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta da biz bu süreçleri yapılandırıyoruz. Bizim ölçümüz şu; çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Diyeceksiniz ki, 'Bütün çocuklar bu okula, bu metre içinde nasıl sığacak?" Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki... Bizim yapmak istediğimiz şu; eğer 'çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse sağlık koşulları açısından biz ona göre seyreltiriz. 'Derslerin bir kısmı seyreltilsin ve ders çizelgesi yarı yarıya insin' denilirse biz seyreltiriz. Dolayısıyla bu işin teknik kısmı bize ait, uzmanlara ait. Lütfen şundan emin olun, gereken bütün tedbirleri fazlasıyla alıyoruz. Çünkü biz sadece bir çocuk için, ülkenin bütün çocukları için kaygılanıyoruz, bir ülke için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."

Bütün velilerin rahat olması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Neye ihtiyaç varsa biz bunun için mali ve fiziksel koşullarıyla, psikolojik hazırlığıyla buna hazırız." dedi.

DERSLER SEYREKLEŞECEK Mİ?

Bir gazetecinin "Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

Derslerin seyreltilmesi durumunda öğretmenlerin daha fazla ders verme imkanına sahip olacağının altını çizen Selçuk, bu sene 40 bin öğretmen alacaklarını, problem yaşamamak için her türlü tedbire uyacaklarını söyledi.

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak hususlar olduğunu ve bu konuların daha sonra değerlendirileceğini, salgınla ilgili hususlarda kurumların ortak karar aldığını dile getirdi.

Okullardaki yüz yüze eğitime ilişkin sağlığın birinci koşul olduğunu, eğitimin ve eğitim bilimlerinin bazı kuralları olduğunu, pedagojik olarak prensiplere baktıklarını belirten Selçuk, "Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız." diye konuştu.