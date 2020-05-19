19.05.2020 - 10:37 |
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? (2020)
Okullar ne zaman açılacak? sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan okulların açılacağı tarih büyük merak uyandırdı. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmenin araştırdığı okullar ne zaman açılacak, Yaz tatili ne zaman başlayacak sorularının yanıtları belli oldu. İşte 2019-2020 eğitim yılı hakkında bilinmesi gerekenler...
Corona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim yılı uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA üzerinden derslerini takip eden öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakını giderdi. İşte okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin başlayacağı o gün...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların Eylül ayında açılacağını duyurdu.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzaktan eğitim 19 Haziran 2020 günü sona erecek ve Yaz tatili başlayacak.
Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talepAntalya'nın Demre ilçesinde bulanan Kekova koyları ile Demre- Kaş arasında kalan Akdeniz'in mavi koyları, corona virüssüz tatilin adresi olmayı bekliyor. Kaş'ta, yat turizmiyle uğraşan seyahat acentesi sahibi Ergun Dündar, "Bir haftalık, 15 günlük, bir aylık tur isteyen var. Belirli gruplar halinde bu güzel koylarda, yat üstünde tatil yapmak istiyorlar. Şu anda yoğun bir talep var" dedi.