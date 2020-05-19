Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? (2020)

Corona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim yılı uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA üzerinden derslerini takip eden öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakını giderdi. İşte okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin başlayacağı o gün...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların Eylül ayında açılacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan eğitim 19 Haziran 2020 günü sona erecek ve Yaz tatili başlayacak.