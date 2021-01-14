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14.01.2021 - 15:04 |

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Koronavirüs nedeniyle okullar kasım ayından bu yana kapalı ve öğrenciler yüz yüze eğitim alıyor. Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarda esneklik yapılacağının sinyallerini verdi. Bu nedenle öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte düşüşün hızlanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan son Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan adım adım normale dönüleceğini belirtmişti. En çok merak edilen konuların başında ise okullar geliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatili 22 Ocak'ta başlıyor ve 15 Şubat'ta son buluyor. Koronavirüs vaka sayılarına göre bu süre zarfında okulların açılıp açılmayacağı belli olacak.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN OKUL AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

 

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