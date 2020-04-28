Okullar ne zaman açılıyor 2020, 4 Mayıs'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Okullar bir süredir kapalı ve öğrenciler eğitime uzaktan bir şekilde devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde okulların 30 Nisan tarihine kadar kapalı olacağı belirtilmişti. Öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını ise merak ediyor. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını belirtti.'Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklama yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama ve tarih bulunmuyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapılırsa haberde yer alacak.