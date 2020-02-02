Yarıyıl tatili yarın son bulacak. 3 Şubat Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Elazığ'da tüm okullar ve Malatya'da birçok ilçe deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 hafta geç başlayacak. Şimdi en çok sorulan soruların başında Okullar ne zaman açılıyor? Tatil uzatıldı mı? Nisan ara tatil ne zaman? geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ ve Malatya illeri dışında diğer illerde eğitim-öğretim 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.