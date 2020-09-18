Okullar saat kaçta başlayacak 2020? Son dakika İstanbul Valisi açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?

Okullar saat kaçta başlayacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesai saatleri ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya okulların açılacağı saat ile ilgili bir bilgi paylaştı. Peki İstanbul'da okullar saat kaçta açılacak?

İSTANBUL'DA OKULLAR SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı;

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları 21 Eylül'de sabah 09.00'da ders başı yapacaklar.