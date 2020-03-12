Okullar tatil edildi mi? Bakan Koca'dan resmi açıklama geldi

Okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tepit edilmesinin ardından öğrenci ve veliler okullar tatil edilecek mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün 16:30'da gerçekleştirilen Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısına katılım sağlayacağını açıklamış bu toplantının ardından ortak bir karara varılacağını duyurmuştu.

Dün gerçekleştirilen toplantıya Ziya Selçuk katılmazken okullar tatil edilecek mi sorusuna Bakan Koca tarafından yanıt geldi. Peki Okullar tatil mi, tatil edilecek mi?

OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Koca tarafından Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından muhabirler tarafından yapılan açıklamada okullar tatil edilecek mi sorusu üzerine Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada bugün gündeme gelmedi. İlerleyen günlerde güdeme gelebilir açıklamasında bulundu.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEME GELEBİLİR

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir şekle sokmaktır. Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor. 60 derecenin üstünde ise tabii... Biz il ve isim açıklayabilirdik ama mahremiyeti göz önünde bulundurmak zorundayız. Burada 26 kişilik bilim kurulu var. Bir hastaya nasıl yaklaşacağımızı iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Gözetim altında olan kişi sayısını açıklamam doğru olmaz. Okulların tatil edilmesi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.

Hastalara verilecek ilaçlarla ilgili antiviral ilaç hazırlıklarımız var. Onun dışında semptomatik yaklaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün bir toplantı olacak.