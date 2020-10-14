Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan koca eğitim konusunda da açıklama yaptı. Bu gelişme sonrası Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusu gündem oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz. Yüz yüze eğitim ile yaş grubundaki dağılımın nasıl şekillendiğini gördükten sonra değerlendirme yapacağız." dedi.