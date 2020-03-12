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12.03.2020 - 23:53 |

Okullar yarın (13 Mart) tatil oldu mu? (Corona Virüsü nedeniyle okullar ne zaman hangi tarihlerde tatil?) - Resmi açıklama geldi

Son olarak ülkemizde de görülen corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok etkinliğin ertelenmesi ve okulların tatil edilmesi sonrası gözler Türkiye'de de okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya açıklık getirdi. Peki okullar ne zaman, hangi tarihlerde tatil?

Okullar yarın (13 Mart) tatil oldu mu? (Corona Virüsü nedeniyle okullar ne zaman hangi tarihlerde tatil?) - Resmi açıklama geldi

Corona Virüsü nedeniyle merakla araştırılan okullar tatil olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman tatil?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve liselerin 16 Mart'ta 1 hafta tatil edildiğini, ardından da 1 hafta uzaktan eğitim verildiğini açıkladı.... Konuyla ilgili detaylar geliyor...

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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