Okullar yarın (13 Mart) tatil oldu mu? (Corona Virüsü nedeniyle okullar ne zaman hangi tarihlerde tatil?) - Resmi açıklama geldi

Corona Virüsü nedeniyle merakla araştırılan okullar tatil olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman tatil?



OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve liselerin 16 Mart'ta 1 hafta tatil edildiğini, ardından da 1 hafta uzaktan eğitim verildiğini açıkladı.... Konuyla ilgili detaylar geliyor...