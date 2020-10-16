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16.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Okullarda asemptomatik taraması yapılacak

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda önümüzdeki dönemde tarama yapılabilceğini belirterek, “Asemptomatik olanları tespit edeceğiz” dedi.

Okullarda asemptomatik taraması yapılacak
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, okullarda ve üniversitelerde Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yapılan taramaların benzerinin yapılabileceğini söyledi. Taramalarla ilgili Milliyet’e konuşan Prof. Dr. İlhan, “Çocuklar biraz daha okula gidip gelsinler. 2-3 hafta sonrasında bir tarama yapılabilir. Muhtemelen PCR bazlı bir tarama olacaktır. Çocuklardan kan almak zor olacaktır. Şu an kensinleşmiş bir şey yok ama okullarda da 2-3 hafta sonrasında bir tarama yapılabilir. Biz burada asemptomatik olanları tespit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarama ile kesitsel araştırma ve normal testin karıştırıldığını belirten İlhan, bu konuya da şöyle açıklık getirdi: “Koronavürüs belirtisi olan kişiler sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Bu kişilere test yapılıyor. Normal test dediğimiz bu. Bir diğeri taramalar. Tarama toplumda asemptomatikleri saptamak için, toplu olarak bulunan yerlerde tercih edilen test uygulaması. Bir de kesitsel çalışmalar var. Burada ise tüm toplumu temsil edecek şekilde gidip haneden örnek alıyoruz. Kesitsel çalışma fotoğraf çekmektir.”

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