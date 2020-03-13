Okullarda korona tatili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs zirvesinden eğitime yönelik kritik kararlar çıktı. Buna göre 16 Mart’tan itibaren ilk, orta ve liseler 1 hafta tatil olacak, devamında da 1 hafta uzaktan eğitim verilecek. Üniversiteler de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haftalık ders programının yeniden yapılandırılarak yaklaşık 18 milyon öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT üzerinden eğitim alacağını açıkladı. Selçuk, eğitimin tam gün, yarım gün veya senkron ya da asenkron mu olacağına ilişkin tablonun sonra paylaşılacağını söyledi. Tatil dönüşünde telafi derslerinin de yapılacağını kaydeden Selçuk, şunları söyledi:

DERS PROGRAMI YAPILANDIRILACAK: İlk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarında gerekli telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Daha sonra paylaşacağımız öğretim kademelerine göre hangi araç televizyonla, internet, diğer kanallar, tam gün mü yarım gün mü? 24 saat mi? Ne şekilde olacak? Senkronmu olacak asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette, bunu da bir tablo haline getirdik ve daha sonra sizlerle de paylaşacağız.

TRT’DEN EĞİTİM: Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği EBA portalı, yine TRT ekranlarından yayınlanacak olan ki bu tek bir kanal değil birkaç kanal. Farklı öğrenme öğretme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilme imkanı söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz, öğrencilerimiz tüm bu süreçte neler yapacaklarını EBA’dan takip edebilirler. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlardan derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programları ile ilgili tüm ayrıntılar EBA’dan ayrıca duyrulacaktır.

SANAL SINIF: İnternet ortamında ise EBA’dan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır.

TATİL DÖNÜŞÜ TELAFİ: Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze ve telafi programları da uygulanacaktır.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YAPILACAK: Bu süre zarfında bütün okullarımızda eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak uygulamakta olduğumuz dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırmış bir program çerçevesinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir.

AİLELERE BÜLTEN GÖNDERİLDİ: Milli Eğitim koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ailelere, anne babalara bir takım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı.

ÇAĞRI HATTI YÖNLENDİRECEK: Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEB’in çağrı Merkezi üzerinden 7/24 destek ve yönlendirme hizmet sunmaya devam edeceğiz.

ÖĞRETMENLERE DE TATİL: Olağan uygulamamızda öğretmen arkadaşlar, öğrenciler tatildeyken okullarda bulunuyorlardı. Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda kararlaştırdığımız gibi onların da okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

‘Kreşler için özel programlar’

ÖZEL OKULLAR DAHİL Mİ?: Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi için. Elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz de, çocuklarımız da bu durumla karşılaşacaklar. MEB’e bağlı tüm ana sınıfları kreşler için de aynı şey söz konusu. Ana sınıfları ve kreşler için 6 TV kanalıyla anlaştık. Kreşler için özel programlar yapılacak.

Özel kreşler de tatil

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin 16 Mart’tan itibaren ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiğini açıkladı.

‘Yeni kanallar üzerinden eğitim’

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ‘Uzaktan eğitim TRT üzerinden mi mevcut kanallar üzerinden mi olacak?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden. Öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı, bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konu mevcut kanalların içerisinde araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde. Ama uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı’ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var.”