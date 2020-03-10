Olanlar Oldu filmi konusu oyuncu kadrosu! Olanlar Oldu filmi nerede çekildi?
Olanlar Oldu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Olanlar Oldu filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Başrollerinde Ata Demirer, Ülkü Duru ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı film vizyona girdiği tarihten itibaren 24 hafta boyunca vizyonda kalırken 1.811.081 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 21.353.023,38 TL hasılat elde etti. Peki Olanlar Oldu filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Olanlar Oldu filmi bu akşam ekrana gelecek. Star TV ekranında yayınlanacak olan Olanlar Oldu filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru ve Seda Güven, Renan Bilek, ve Toprak Sergen yer alıyor. Dizinin çekimleri Ege Bölgesinde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU
Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi dde tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!
OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCU KADROSU
Ata Demirer (Zafer)
Ülkü Duru
Tuvana Türkay (Aslı)
Salih Kalyon (İbrahim)
Seda Güven (Mehtap)
Renan Bilek
Toprak Sergen
Bedir Bedir
Bilge Önal
Tuna Kırlı
Ali Yoğurtçuoğlu
Gümeç Alpay
Murat Okay
Efe Akercan
Derya Alabora