Olanlar Oldu filmi konusu oyuncu kadrosu! Olanlar Oldu filmi nerede çekildi?

Olanlar Oldu filmi bu akşam ekrana gelecek. Star TV ekranında yayınlanacak olan Olanlar Oldu filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru ve Seda Güven, Renan Bilek, ve Toprak Sergen yer alıyor. Dizinin çekimleri Ege Bölgesinde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi dde tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ata Demirer (Zafer)

Ülkü Duru

Tuvana Türkay (Aslı)

Salih Kalyon (İbrahim)

Seda Güven (Mehtap)

Renan Bilek

Toprak Sergen

Bedir Bedir

Bilge Önal

Tuna Kırlı

Ali Yoğurtçuoğlu

Gümeç Alpay

Murat Okay

Efe Akercan

Derya Alabora