Öldürdü! Mahkemede anlattıkları sinir krizi geçirtti

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın (37) , 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir (41) tarafından Sevgililer Günü'nde tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Davut Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık Murat Demir, Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın, kardeşi Saliha Aşkın ile taraf avukatları ve çok sayıda kadın katıldı.



Karar aşamasına gelinen davada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Murat Demir'in, suçun niteliği ve işleniş biçimi bakımından 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. İddia makamının mütalaası üzerine söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Saliha Aşkın da Murat Demir'in, ablasını tasarlayarak, planlı öldürdüğünü savunup, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Aşkın ailesinin avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'tasarlayarak öldürme' fiilinin meydana geldiğini belirtti.



SANIĞIN SÖYLEDİKLERİ ANNE VE KIZ KARDEŞE SİNİR KRİZİ GEÇİRTTİ

Duruşmada sanık Murat Demir ise 'tasarlayarak öldürme' iddialarını reddetti. Olayı bütün yönleriyle anlattığını söyleyen Demir, "Böyle olsun istemezdim. Kaderin bir oyunu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek istediğim, barışmaktı; pişmanım. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.



Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, esas hakkında kararını vermek için duruşmayı erteledi. Sanık Murat Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Bu sözler üzerine anne ve kızı sinir krizi geçirirken, bir süre gözyaşı döktüler. Anne ve kızını, avukatlar ile kadın polisler sakinleştirdi.

Mahkeme heyeti de dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi. Mahkeme çıkışı da tepkilerini dile getiren anne ve kız kardeşi, yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı.