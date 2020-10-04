MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Öldürdüğü kadına 'Günaydın aşkım' mesajı!
ABONE OL
04.10.2020 - 11:18 | | DHA- İHA

Öldürdüğü kadına 'Günaydın aşkım' mesajı!

Gelen son dakika haberine göre;  Adana’da bir kadın ayrıldığı ancak birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi 84119 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi.

İddiaya göre, Hülya Güllüce (39) bir süre önce şiddet gördüğü ve anlaşamadığı kocası Abdullah K.’den (60) ayrıldı. Ancak daha sonra çift birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde de çift arasında tartışma çaktı. Tartışma sonrası silah sesleri duyuldu.

'GÜNAYDIN AŞKIM'

Eşini alnından ve vücudunun iki yerinden vurarak öldüren koca cinayeti işlediği ortaya çıkmasın diye Hülya Güllüce’nin telefonuna “Günaydın aşkım” diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine “Günaydın aşkım” diye karşılık yazdı.

Zanlı daha sonra da evden ayrıldı. Sesler üzerine diğer odadan kalkıp salona gelen 13 yaşındaki kızları S.N.K. annesini kanlar içinde gördü. Kız çocuğu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken, kadının cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, bir hafta içinde Adana’da 3, Mersin ve Hatay’da da 1’er kadın boşanmak isteyen kocaları ya da sevgilileri tarafından öldürüldü.

Öldürdüğü kadına Günaydın aşkım mesajı
Öldürdüğü kadına Günaydın aşkım mesajı


Öldürdüğü kadına Günaydın aşkım mesajı

Öldürdüğü kadına Günaydın aşkım mesajı

Ayrıldığı eşi tabancayla öldürdü!Adana’da bir kadın ayrıldığı ancak birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya ve Bursa'dan özel getirildi! Bu yıl sonu açılacak

Antalya ve Bursa'dan özel getirildi! Bu yıl sonu açılacak

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Okullar yarın mı açılıyor? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlıyor, okullar ne zaman açılacak?

Okullar yarın mı açılıyor? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlıyor, okullar ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber