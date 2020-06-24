Öldüren paylaşım! Cinayetin sebebi...

Denizli'de meyve ve sebze toptancılığı yapan 25 yaşındaki Yusuf Aras, 24 yaşındaki veteriner teknikeri Fatoş Yılmaz'dan bir süre önce ayrıldı. Zaman zaman genç kadını telefonla arayarak barışmak istediğini dile getiren Yusuf Aras ayrıldığı sevgilisi Fatoş Yılmaz'ı kıskandırmak için sosyal medya hesabı üzerinden başka bir kadınla olan fotoğraflarını paylaştı. Bunu hazmedemeyen Fatoş Yılmaz, "Hem barışmak istiyorsun hem de başka kadınla fotoğraflarını paylaşıyorsun" diyerek telefonla aradığı Yusuf Aras'ı konuşmak için evine çağırdı.

PUSUDA BEKLİYORDU

Bu esnada daha önceden sözleştiği arkadaşı Turan Yazıcı ile işbirliği yapıp, barışma bahanesiyle Aras'ı kaldıkları evin önüne çağıran Fatoş Yılmaz evden ayrılarak başka bir arkadaşına gitti. İddiaya göre Turan Yazıcı, evin önüne gelen Yusuf Aras'a, "Fatoş'un peşini bırak. Sürekli arama. Bir de nispet yaparcasına başka kadınla fotoğraflarını paylaşıyorsun" dedi. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Yazıcı, elindeki bıçağı defalarca Yusuf Aras'a sapladı. Kalbine ve vücudunun farklı yerlerine 5 bıçak darbesi alan Aras, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT: HESABINI SORACAĞIZ

Öte yandan Yusuf Aras'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına yapılan bir yorum dikkat çekti. Bir arkadaşı, "Ölüm sana yakışmadı, hesabını soracağız" yazdı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Aras'ın vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği belirtildi. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Turan yazıcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre Yusuf Aras, Fatoş Yılmaz'ın kaldığı evin önüne gelerek bir müddet bekliyor. Daha sonra ortaya çıkan Turan Yazıcı ile Aras arasında önce sözlü, ardından da tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga başlıyor. Bir başka şahıs da ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Yazıcı elindeki bıçağı defalarca Aras'ın vücuduna saplıyor. Katil zanlısı Turan Yazıcı kanlar içeresinde yere düşen Yusuf Aras'ın bir müddet başında bekliyor. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer şahıs ise sağlık ekiplerine haber veriyor.

Yeni Asır