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13.02.2020 - 15:43 |

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Kanal D'de...

Öldürme Arzusu filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Eli Roth'un yer aldığı Öldürme Arzusu filminin başrollerinde Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon türünde çekilen filmin orjinal adı Death Wish olarak biliniyor. Peki Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Kanal D'de...

Kanal D ekranında yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth yer alıyor. Başrollerinde Bruce Wills'in yer aldığı filmi 2018 yılında vizyona girdi. Amerikan yapımı olan filmde Başarılı bir cerrah olan Paul Kersey hayatını ölüm döşeğindeki insanlara adamıştır. Stresli iş hayatının dışında iyi bir aile babası olan Paul'un hayatı yaşadığı bir trajedi ile tamamen değişecektir. Evine düzenlenen saldırıda karısını kaybeden Paul'un kızı yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Yaşanılan bu olay Paul'un mesleki tecrübesi ile birleştiğinde bambaşka bir insana dönüşür. Paul yaşadığı kayıpların intikamını alma konusunda oldukça kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCU KADROSU

Bruce Wills (Paul Kersey)

Vincent D'Onofrio (Frank Kersey)

Elizabeth Shue (Lucy Kersey)

Camila Morrone (Jordan Kersey)

Dean Norris (Detektif Rains)

Beau Kanpp (Knox)

Len Cariou (Ben)

Kimberly Elise (Dedektif Jackson)

 

 

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