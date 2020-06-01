MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
ABONE OL
01.06.2020 - 19:37 |

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Öldürme Arzusu filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 15 Mart 2018 yılında vizyona giren Öldürme Arzusu filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth yer alıyor. ABD yapımı filmin başrollerinden aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Brucu Wills yer alıyor. Peki Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Öldürme Arzusu filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Eli Roth'un yer aldığı Öldürme Arzusu filminin başrollerinde Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon türünde çekilen filmin orjinal adı Death Wish olarak biliniyor. Peki Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amerikan yapımı olan filmde Başarılı bir cerrah olan Paul Kersey hayatını ölüm döşeğindeki insanlara adamıştır. Stresli iş hayatının dışında iyi bir aile babası olan Paul'un hayatı yaşadığı bir trajedi ile tamamen değişecektir. Evine düzenlenen saldırıda karısını kaybeden Paul'un kızı yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Yaşanılan bu olay Paul'un mesleki tecrübesi ile birleştiğinde bambaşka bir insana dönüşür. Paul yaşadığı kayıpların intikamını alma konusunda oldukça kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCU KADROSU

Bruce Wills (Paul Kersey)

Vincent D'Onofrio (Frank Kersey)

Elizabeth Shue (Lucy Kersey)

Camila Morrone (Jordan Kersey)

Dean Norris (Detektif Rains)

Beau Kanpp (Knox)

Len Cariou (Ben)

Kimberly Elise (Dedektif Jackson)

 

 

Plastik şişe yüklü kamyonet üst geçide sıkıştıİstanbul Küçükçekmece'de D 100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta hangi gün? 18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman saat kaçta dışarı çıkacak?

18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta hangi gün? 18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman saat kaçta dışarı çıkacak?

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Son dakika | Ulaşımda yüzde 50 sınırı kalktı

Son dakika | Ulaşımda yüzde 50 sınırı kalktı

Sıradaki Haber