Öldürüp hesabını boşaltmaya çalışmış

Maltepe’de akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız, “Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın cinayet sonrası Aylin hocanın telefonunu kullanarak banka hesabını boşaltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız dün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda sorgulanan Kemal Ayyıldız, “Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Katil tutuklandı

Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız’ın tutuklanmasına karar verdi. Ayyıldız emniyetteki sorgusunda Aylin Sözer’le 2009 yılında internetten tanıştıklarını ve dönem dönem görüştüklerini belirterek şunları anlattı: “Aramızda 2009’yılından beri bir diyalog vardı. Olay günü saat 08.30’da evine gittim. Görüşme sırasında Sözer ile tartışma yaşadık. Ben yılbaşında çocuklarımı görmek için Manisa’ya gideceğimi söyleyince tartıştık. Tartışma büyüyünce ekmek bıçağıyla üzerime saldırdı ben de bıçağı alarak boğazından bıçakladım ve boğazını kestim.”

Asistanı inanmadı

Evde Ayyıldız’ın ve Sözer’in özel eşyaları üzerinde inceleme yapan polis ise cinayetin ardından Aylin Sözer’in telefonunu alan katil zanlısının telefon üzerinden EFT işlemi yaptığını tespit etti. Cinayet masası ekipleri Ayyıldız’ın önce Aylin Sözer’in asistanına mesaj atarak, “Sana EFT yapacağım. Parayı çek, Euro yap göndereceğim kuryeye teslim et” diye yazdığını, asistanın ise bu mesaja “Sesinizi duymadan yapmam” diye yanıt vermesi üzerine, failin “Gerek kalmadı” yanıtını verdiğini tespit etti. Ayyıldız’ın daha sonra Aylin Sözer’in hesabından kardeşi Y.D.’ye 260 bin lira EFT talimatı verdiği ancak bankanın işlemi şüpheli bularak dondurduğu ve EFT’nin gerçekleşmediği belirlendi. Ayyıldız’ın ise ifadesinde EFT işlemi ve mesajlarla ilgili hiçbir şey söylemediği, “Cinayet sonrası kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım” dediği öğrenildi.

‘Cinayet planlıydı’

Yakalandığı sırada uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen katil zanlısı Ayyıldız’ın olay sırasında alkollü olduğunu tespit eden cinayet büro dedektifleri, telefonunu almayan Kemal Ayyıldız’ın Aylin Sözer’den para almak ya da cinayet işleme planıyla Aylin Sözer’in evine gittiği değerlendirmesini yaptı.

‘KATİLLE HİÇBİR BAĞI YOK’

Aylin Sözer’in kuzeninin oğlu Endercan Güngörür, katilin Aylin Sözer ile hiçbir bağının olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngörür, “Aylin hoca arasında bir ilişki olma durumu tamamen yalandır ve bu yalan Aylin hocanın ailesini derinden etkilemektedir. Şahıs indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurmuştur. Aylin Sözer yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için katile ulaşmış ve evinde ölçü aldırmış, katil çok yüksek bir miktarda para sunmuş ve Aylin hoca bunu reddetmiş. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kalmış ve tehdit edilmiş. 29 Aralık sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanına gelmiş. Eve girer girmez Aylin hocayı bıçakla katletmiş ve telefonuna ulaşmış. Banka hesabına giriş yaptıktan sonra şahıs kendi kardeşine 260 bin tutarında bir EFT yollamış ancak banka teyit için Aylin hocayı aradığında telefon açılmadığı için EFT’yi reddetmiştir” ifadelerini kullandı.

‘ANNEMİZİ KAYBETTİK’





Vahşi bir cinayete kurban giden İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer için dün okulunda anma töreni düzenlendi. Aylin Sözer’in okulda bulunan odası ise çiçek ve notlarla dolduruldu. Masasını çiçeklerle dolduran öğrencileri ve meslektaşları “Kahkahası kendinden önce gelen kadın hep çok güzel güldün”, “Güler yüzlü melek hocamız sizi çok özleyeceğiz, neşeniz kahkahanız daima yaşayacak” notlarıyla Aylin hocaya vedat etti. Üniversitenin bahçesindeki törende gözyaşları adeta sel oldu. İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli konuşması sırasında gözyaşları içinde şunları söyledi: “Dokunduğu her noktaya güzellik ve sevgi ekleyen, tükenmek bilmeyen enerjisiyle Türkiye’nin hemen her ilinde eğitimler veren, eğitim camiasının ve öğrencilerinin göz bebeğiydi. Bu acı kaybımız, kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin tüm önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bizlere bir kez daha açık biçimde hatırlatmaktadır” ifadelerini kullandı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı da, “Sadece kınamak yetmiyor. Önlemek zorundayız. Son kurban diyoruz ama son kurban olmaması için bütün toplumca hep beraber çalışmamız gerekiyor” dedi.

Gözyaşları içinde Sözer’i anlatan öğrencisi Cebrail Bozkurt, “Ablam ve annem gibi oldu” derken bir başka öğrencisi Ayşenur Aksan da, “Biz dün annemizi vahşi bir şekilde kaybettik. Sesimiz hep gür çıksın isterdi. Artık daha kalabalığız. Türkiye’nin her tarafında aylin öğretmenin öğrencileri var. Onun sesini daha gür çıkaracağız.” - GÖKHAN KAM İstanbul