Olimpik Spor Dalları Nelerdir? En Popüler Spor Branşları Listesi

Özellikle 1970'li yıllardan sonra birçok farklı branş olimpiyatlara eklenmiştir. Her branşın kuralları ve puanlama sistemleri farklıdır. Uluslararası federasyonların katkılarıyla düzenlenen olimpiyatlar 2 yılda bir yapılıyor.

Olimpik Spor Dalları Nelerdir?

1- Buz Sporları: Kış olimpiyatlarında buz sporları toplamda beş ana daldan oluşuyor. Bunların başında artistik buz pateni ve curling yer alıyor. Kapalı ve özel alanlarda gerçekleştirilen diğer buz sporları sırasıyla sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyidir.

2- Halter: Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpik sporların başında gelen halter, yaz olimpiyatlarında yer alır. Başta tüy siklet, horoz siklet ve sinek siklet olmak üzere toplamda dokuz sikletten oluşur.

3- Jimnastik: Kadın ve erkeklerin ayrı performanslar sergilediği jimnastik, tıpkı halter gibi sadece yaz olimpiyatlarında yer alır. Genel jimnastik dışında ritmik ve artistik dalları da mevcuttur. Jimnastik aynı zamanda olimpik spor dalları arasında en zor branşlardan biri olarak görülüyor.

4- Su Sporları: Toplam dört ana daldan oluşan su sporları olimpik spor branşlarının en çok izlenen branşlarından bir diğeridir. Oyuncular serbest yüzme dışında kurbağalama, sırt üstü ve kelebek dallarında da yarışırlar.

5- Güreş: Ülkemizin birçok madalya kazandığı güreş, yaz olimpiyatlarında yer alıyor. Güreş, 1904 yılından beri olimpiyat sporlarında yer alan en eski branşlardan biridir.

En Popüler Olimpik Spor Branşları

1- Futbol: Dünyada en popüler spor dallarının başında gelen futbol, olimpiyatlarda da milyonlarca kişi tarafından izleniyor. 1996 yılından sonra kadınların da katılım gösterdiği futbol müsabakaları televizyon kanallarında da canlı yayınlanmaktadır.

2- Basketbol: İlk olarak 1936 yılında olimpiyatlarda yer almıştır. En son ise 2012 Tokyo Olimpiyatlarında yer alan Basketbol, futboldan sonra en çok izlenen spor dalıdır.

3- Atletizm: Toplamda üç ana dala ayrılan atletizm olimpiyat ile özdeşleşmiş bir spor dalıdır. Atletler, koşma ve yürüme dışında atma - atlama dalında yarışır. Koşular ise başta kısa ve orta mesafe olmak üzere birçok farklı kulvarda düzenlenir. Olimpik sporlar arasında en zor ve disiplinli branş olan atletizm, seyir zevki son derece yüksek olduğu için dünya genelinde oldukça popülerdir.