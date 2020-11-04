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04.11.2020 - 17:04 | | AA

Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu havanın elverişli olmasını fırsat bilen Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak uçuş yaptı.

Ceylan, 1500 metrelik yükseklikte, uçuş sırasında, dağcıların kullandığı tüp üzerinde kendisine Türk kahvesi yaptı.

Daha sonra uçuşunu Türk kahvesi içerek gerçekleştiren Ceylan, Ölüdeniz'in muhteşem güzelliğinin keyfini çıkardı. Ceylan, bu anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

 

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