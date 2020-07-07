07.07.2020 - 10:58 | | DHA
Oluğa sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir evin çatısında oluğa sıkışan 'ebabil kuşu' itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.
Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'ndeki bir evin çatısında oluğa sıkışan ebabil kuşunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile kuşu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Genel sağlık durumu iyi olan kanadında yarası bulunduğu belirlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından tedavisinin yapılmasının ardından, doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü
Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.