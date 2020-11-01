Ölüm apartmanları

İlçede 17 bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları halen dokuz binada sürüyor. Sekiz binada ise çalışmalar tamamlandı. Çevrelerindeki binaların sağlam durmasına rağmen yerle bir olan apartmanlar onlarca kişiye mezar oldu. Enkaz altında ise hala kaç kişinin kaldığı bilinmiyor. İşte o apartmanlar:

Doğanlar Apartmanı: Bayraklı ilçesinde bulunan yedi katlı Doğanlar apartmanında 21 daire bulunuyor. Altında kafe olan bina yola devrilirken apartmandan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı. 22 saat boyunca enkaz altında kalan anne Seher Dereli Perinçek ve dört çocuğu yedi saat süren zorlu bir mücadelenin ardından çıkarıldı. Aynı binada iki kişi yaşamını yitirirken enkaz altında aralarında Göztepe taraftarlarından Ali Çağın Kaygusuz’un da bulunduğu 15’den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yakınları enkaz altında kalanlar ise onlardan iyi bir haber almak için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Rıza Bey Apartmanı: Depremde tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanı ise sekiz katlı. Alt katında üç işyeri bulunan binada 29 daire bulunuyor. Deprem sonrasında, yerle bir olan binadan saatler sonra Buse Hasyılmaz isimli genç kadın 9,5 saat sonra çıkarıldı. Aynı enkazdan 16 yaşındaki İnci Okan, köpeği ile birlikte kurtarıldı. Enkaz altında ise halen aralarında diş hekimi Zarife Doğan, diş teknisyeni Aslı Tamer ve 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün de bulunduğu bazı kişilerin arama çalışmaları devam ediyor.

Emrah Sitesi (2 blok): Depremde çok sayıda can kaybının yaşandığı Emrah Sitesi ise iki blok ve 28 daireden oluşuyor. Apartmanın enkazından şu ana kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 19 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 21 kişinin ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Erbek Apartmanı: Apartmanın iki katı tamamen çöktü. Bina vinçlerden verilen destekle yan yatmaması için desteklenirken, altında market ve bakkal bulunan apartmanın enkazından 11 kişi sağ olarak çıkarıldı, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Barış Sitesi (3 blok): Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan dört bloklu Barış Sitesi’nde kısmen çökme yaşanan üç blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren’i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren’in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar’a da ulaşmaya çalışıyor. Aynı binada üç kişi yaşamını yitirirken enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Yağcıoğlu Apartmanı: Depremde tamamen çöktü. Arama çalışmaları devam ederken enkaz altında kalanların sayısı ise bilinmiyor.