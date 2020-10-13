İstanbul'da sahte içki deposu! CNN TÜRK görüntüledi

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ve Kameraman Alper Öztürk’ün özel haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Kırıkkale, Mersin, İstanbul, Aydın ve Muğla’da 35 kişinin öldüğü sahte içkilerin İstanbul’da üretildiği belirledi.

ÖLÜM DEPOSUNA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık polisi, Avcılar’da sahte içkilerin üretildiği depoya düzenledi. Metil alkolü damıtarak, kargo ile Türkiye’nin dört bir yanına gönderen 2 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 5 bin 400 litre metil alkol ele geçirildi.

KOZMETİK ÜRÜNÜ DİYE PAZARLAMIŞLAR

Sahte içki imal eden zanlıların metil alkolleri oldukça ilkel bir cihazla damıtma işlemi yaptıkları, daha sonrada kozmetik ürünü veya tıbbi amaçlı kullanıma uygun etil alkol etiketiyle pazarladıkları öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kartal’da sahte içki nedeniyle 1 avukat hayatını kaybederken 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Sahte içkilerin alındığı büfenin sahibi ile ona sahte içkileri getiren iki kişi gözaltına alındı. Büfeye içki getiren zanlının da içkileri Avcılar’daki imalathaneden aldığı tespit edildi.