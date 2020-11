Ölüme terk edilen atların inanılmaz değişimi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım Salı günü Pirireis Mahallesi Müftü Deresi içerisinde bağlı halde bulunan kahverengi iki at ve açlık nedeniyle can çekişen beyaz renkli bir atın bulunduğu ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, olay yerine giderek, hayvanların durumlarını inceledi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte atların bulunduğu ortamdan kurtulması için çalışma başlatıldı.

ATLAR HEMEN BAKIMA ALINDI

Yapılan titiz çalışma sonucunda bağlı durumda güneşin altında bekletilen iki at ile genel sağlık durumu oldukça kötü olan, açlık nedeniyle kaburgaları çıkan ve ayaklarında farklı nedenlerden dolayı yaralanmalar oluşan beyaz at, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de kullanılarak dikkatli bir şekilde dereden çıkarılarak hayvan ambulansına konuldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkında götürülen 3 at, burada bakıma alındı.

Ahırda ayrı bölümlere konulan atların kötü durumda olan ve nebati otların dikenlerinin yapıştığı kuyruk ve yeleleri dikkatli şekilde kesildi. Ayaklarında yara olan ve ilk bulunduğunda yürüyemez haldeki beyaz ata, veterinerler tarafından ilaç tedavisi uygulanıp, sık sık beslenerek kaybettiği kilolarının hızla alınması sağlandı. Açık yaraları da tedavi edilmeye başlandı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Hekimlerinden Celal Çevirgenoğlu, kahverengi 2 atın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Fakat beyaz at yatalak haldeydi. Vücudunda ve ön ayaklarında yaralanmalar mevcuttu. Hızla tedavi altına alındı. Tedaviye cevap verdi. Antibiyotikler ve ağrı kesicilerle ve sık sık beslenerek atımız hayata tutundu. Tedavisi sürüyor, şu an için oldukça iyi durumda” dedi.