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14.02.2021 - 14:39 | | DHA

Ölümünde sır perdesi araştırılan İkranur’un babası: Az kaldı sabır sadece

Giresun’da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 3 gün önce gözaltına alınan küçük kızın dedesi, amcası ve halalarının da aralarında olduğu 7 kişinin sorgusu sürüyor. Kızının ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekleyen acılı baba Serdar Tirsi, “Devlet acele etmez. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Az kaldı sabır sadece” paylaşımında bulundu.

Ölümünde sır perdesi araştırılan İkranur’un babası: Az kaldı sabır sadece

Bulancak’ın İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi.

Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

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İkranur soruşturmasında kritik 1 hafta!

CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada küçük kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor. Şüphelilerin tamamlanan sorguların ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

1 HAFTA SABRETMESİ İSTENMİŞTİ

Bu arada Serdar Tirsi de kızının ölümüne ilişkin gelişmeleri yakından takip edip, olayın aydınlanacağı anı bekliyor. Gelişmelerle ilgili sınırlı bilgi edinebilen Serdar Tirsi, güvenlik güçlerinin kendisine bir hafta sabretmesini söylediğini, gözaltı detayına dair ise bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Ölümünde sır perdesi araştırılan İkranur’un babası: Az kaldı sabır sadece

‘DEVLET ACELE ETMEZ, AZ KALDI’

Baba Serdar Tirsi, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda bulunarak, herkesin sabretmesini istedi. Baba Tirsi paylaşımında, “Devlet acele etmez. Adalet tecelli edecek. Az kaldı. ‘Bekleyelim’ dediyseler, vardır bir bildikleri. Ama dinletemedim, üstünü örttü olduk, saklamaya çalıştı olduk, yalancı olduk. Az kaldı, kimse hiçbir şeyi örtmedi. Ben sadece içime attım, metanetli oldum. Ama hiçbir zaman da pes etmedim, etmeyeceğim de. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Nokta. Az kaldı sabır sadece. Yakındır” ifadelerine yer verdi.

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