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30.01.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ombudsman çocukların park sorununu çözdü

Oyun ekipmanlarının kırık olması nedeniyle parkta oyun oynayamayan çocuklar, bir öğrencinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı başvuruyla yeni parklarına kavuştu.

Ombudsman çocukların park sorununu çözdü

Sinop’ta yaşayan bir ortaokul öğrencisi, mahallesindeki parklarda bütün oyun ekipmanlarının kırık ve eksik olması nedeniyle arkadaşlarıyla oyun oynayamadıkları gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuruyu inceleyen ve Sinop’un Boyabat Belediyesi’yle görüşmeler yapan KDK’nin talebi üzerine belediye yetkilileri, söz konusu mahalledeki parkları gezerek eksiklikleri tespit etti. Mahalledeki 5 farklı parkta yenileme çalışmaları başlatan ekipler, zarar görmüş ekipmanları değiştirerek parkı çocukların oynamasına elverişli hale getirdi.
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