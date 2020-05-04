Ömer Döngeloğlu kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ömer Döngeloğlu neden öldü?

3 Mayıs 2020 Cumartesi günü hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu kimdir? Kanal 7 ekranında yaptığı dini programlarla tanınan Ömer Döngeloğlu^nun ölüm nedeni nedir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşındaydı? İşte Ömer Döngeloğlu biyografisi...

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968, Zile, Tokat'da doğdu. 3 Mayıs 2020 İstanbul'da vefat etti. Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

ÖMER DÖNGELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı- Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

BAKAN ALBAYRAK: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziyelerini iletti. Bakan Soylu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş... Bugün vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

KALIN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kalın, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

"MEKANI CENNET OLSUN"

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi. Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL'DEN TAZİYE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve corona virüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."