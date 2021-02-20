Ömer Halisdemir kimdir, nereli? Ömer Halisdemir mezarı nerede?

Ömer Halisdemir doğum gününde anılıyor. Hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in hayatı ile ilgili ayrıntıları derledik. Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevdeyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülmüştür. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974 Niğde, Bor doğumlu; 16 Temmuz 2016 Gölbaşı Ankara'da şehit olmuştur. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ÖLDÜ?

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARI NEREDE?

Ömer Halisdemir'in mezarı Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yer almakta