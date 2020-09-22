‘Omurga rahatsızlıkları geleceğin vebası’

Omurga sağlığının önemine dikkat çeken kayropraktik uzmanı Baran Özbilen, “Beyin omurga üzerindeki sinirlerle organlara uyarı gönderip çalışmasını veya gerektiğinde çalışmamasını sağlıyor” dedi. Günlük hareketlere bağlı olarak omurgada mikron seviyesinde bozulmalar olduğunu anlatan Özbilen, tedavinin uzmanlar tarafından yapılmasının gerektiğini belirtti. Eğitimsiz kırık çıkıkçıların uyguladığı yöntemlerin hastalarda ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu söyleyen Özbilen şunları anlattı: “Belinde fıtık, bacağında sinir uyuşması var. Eğitimsiz kişiler asarak, çekerek ya da çok şiddetli vurarak o bölgedeki duyusal ağrı alanlarını öldürüyor. Bu mağduriyeti yaşamış hastalarımızda şu şikayet oluşuyor: ‘Belimin ağrısı geçti ama ayağım hala uyuşuyor.’ Bunun sebebi şu, bele çok şiddetli bir uygulama yapıldığı için omurgada duyusal alan ve sinirler zarar görmüş. Zarar gören sinirler, bacağa giden sinirlerdir. Bu nedenle bel ağrısından kurtulduğunu sanan hastalarda daha büyük problemler meydana geliyor. Hâlbuki mesele tam tersidir. Sinir hasarından dolayı uyuşma devam ettikçe kaslar kuvvetsizleşerek ilerleyen aşamalarda cerrahi müdahale gerekecektir. Daha kötüsü yapılacak yanlış bir uygulama sonrası felç kalma riski ortaya çıkabilir ya da bir omurga kırığı ile karşılaşılabilir. Ağrıyı oluşturan mekanizmayı düzeltmek iyi bir değerlendirme gerektirir.”

Kayropraktik uzmanı Baran Özbilen, omurga sağlığının önemine dikkat çekti.

‘Uzmanlar yapmalı’

Tüm vücut sağlığını etkileyen omurga sisteminde yaşanan rahatsızlıklarda tedavinin akademik eğitim almış kayropraktik uzmanı, fizyoterapist veya hekimler tarafından uygulanmasının gerektiğini söyleyen Özbilen, son yıllarda bel, boyun ve sırt ağrıları ile fıtık, kol uyuşmaları ve kuvvet kaybı şikayetleriyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Özbilen, “Geleceğin vebası denilen omurga rahatsızlıkları 17 yaşından itibaren başlamakta. Çünkü az hareket ediyoruz, yürümüyoruz, spor yapmıyoruz, omurgaya destek verebilecek kaslarımızı kuvvetlendirmiyoruz. Başınızı öne doğru eğerek telefon, tablet kullandığımızda omurgamıza binen yük 3-5 kat artıyor” dedi.

Ameliyat uyarısı

ABD ve Avrupa’da bel, boyun, omurga rahatsızlıkları çeken hastanın ilk başvurduğu kişinin kayropraktik uzmanı, fizyoterapist veya fizik tedavi hekimi olduğunu belirten Özbilen şunları aktardı: “Avrupa ve ABD’de aile hekimi kişiyi öncelikle ilaç ve cerrahi müdahale kullanmadan konservatif tedavi edilmesi için yönlendirir. Sonra duruma göre cerraha yönlendirilir. Bu, tedavi aşamasında gereksiz ameliyat yapılmasını engeller. Gerekmediği halde yapılan ameliyatlar sonunda hem devlet hem hasta zarara uğrar.”

‘Omurga sağlığı yaşam kalitenizi artırır’

Özbilen, “Nefes alışverişimiz, sindirimimiz ve birçok sistemimizin uyaranları omurga içinden çıkar. Burada sinir yolunun doğru çalışmasını sağlamanız birçok sisteminizi normale çevirir. Uyku düzeniniz, nefes alışverişiniz, sindirim sisteminiz düzene girer. Kişinin omurgasında problem oluşmaması için altı ayda ya da senede bir kayropraktik uzmanına görünmesi lazım” dedi.

Pandemi döneminde şikayetlerde artış

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları sırasında evden çıkılmamasına bağlı olarak hareketsiz yaşandığını belirten Özbilen, “Evde daha çok yatarak televizyon izlemek ya da uzun süre bilgisayar başında kalmak gibi nedenlerle boyun, bel ve sırt ağrıları şikayetinde artış oldu” dedi.