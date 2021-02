Ön Muhasebe Nedir, Neden Önemlidir? Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?

Ön muhasebe demek işletmenin parayla veya ücretle ifade edilen tüm işlemlerini takip edildiği, kayıt altına tutulduğu hareketlerin tanımı anlamına gelir. Tanımından da anlaşılacağı üzere ön muhasebe çok önemli bir faaliyettir ve takibinin gerekli özeni göstererek yapılması önem arz eder.



Ön Muhasebe Nedir, Neden Önemlidir?



Ön muhasebe demek işletmenin parasal işlemlerinin takibi anlamına gelmektedir Özetle; banka hesapları, senetler, nakit paralar, parasal kayıplar, müşterilerin talepleri ve bütün bunların hareketlerini takip etmede kullanılan sisteme ön muhasebe nedir. Tüm bu sistemlerin kayıt altında tutulması önemli olduğundan ön muhasebe bir işletmenin olmazsa olmazıdır.



Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?



Ön muhasebe alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Konunun işletme için önem arz etmesi uzman kişilere duyulan ihtiyacı daha da artırmaktadır Peki ön muhasebe nasıl yapılır ve neleri içerir?

Öncelikle ön muhasebede kasa hesabı takibi vardır. Bunun için kasa da not tutulabilir. İşletmeye gelen nakitler bu not vasıtası ile takip edilir. Nakit giriş ve çıkışları olduğu zaman meydana gelen hareketlilik bu nota kayıt edilir. Yapılan ödemeler ile alınan tahsilatlar da bu not tarafından izlenerek kasaya kayıt edilir. Bu işlemin günlük olarak yapılması kasa takibini kolaylaştırır.



İkinci işlem olarak işletme ile çalışan müşterileri takip etmek gelir. Bu işlem de müşterilere satılan mal ve hizmetlerde kayıt altına alınır. Böylece gerekli alacak veya borçlanmalar takip edilir. Cari hesap kayıtları ona göre tutulur.