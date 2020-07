On Numara çekiliş sonuçları 6 Temmuz! 935. Hafta sonuçları...

Pazartesi günleri yapıalan On Numara çekilişi için heyecan sona erdi ve sonuçlar belli oldu. Bu hafta yapılan On Numara çekilişindeki büyük ikramiye İstanbul ve İzmir'e çıktı. İstanbul'da Bakırköy'e çıkan On Numara büyük ikramiyesi, İzmir'de Bergama'ya çıktı. İşte 6 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 129

8 bilen kişi sayısı : 2.222

7 bilen kişi sayısı : 21.476

6 bilen kişi sayısı : 122.781

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 220.441

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 250.479,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.589,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 150,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ