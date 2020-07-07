On Numara çekiliş sonuçları 6 Temmuz! 935. Hafta sonuçları...
On Numara çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları için meraklı arayış başladı. On Numara oynayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 6 Temmuz On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan iller İstanbul ve İzmir oldu. Peki hangi numaralar kazandırdı?
Pazartesi günleri yapıalan On Numara çekilişi için heyecan sona erdi ve sonuçlar belli oldu. Bu hafta yapılan On Numara çekilişindeki büyük ikramiye İstanbul ve İzmir'e çıktı. İstanbul'da Bakırköy'e çıkan On Numara büyük ikramiyesi, İzmir'de Bergama'ya çıktı. İşte 6 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 129
8 bilen kişi sayısı : 2.222
7 bilen kişi sayısı : 21.476
6 bilen kişi sayısı : 122.781
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 220.441
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 250.479,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.589,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 150,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL