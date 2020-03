On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mart On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen On Numara'nın 919. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On bilen iki talihli büyük ikramiyenin sahibi olurken talihliler Aydın ve Mersin'den çıktı. On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar oynadıkları rakamlara ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. Peki On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

On Numara çekilişinde on bilen iki talihli 281.892,55 TL, 9 bilen 98 kişi 3.836,05 TL, 8 bilen 1.966 kişi 191,15 TL, 7 bilen 20.158 kişi 26,60 TL, 6 bilen 125.391 kişi 4,50 TL ve son olarak hiç bilemeyen 207.575 kişi 3,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ