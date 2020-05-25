25 MayÄ±s On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± Milli Piyango On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta Pazartesi akÅŸamlarÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± belirlendi. Ã‡ekiliÅŸ Ankara Milli Piyango Ä°daresi KÄ±zÄ±lay binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Peki On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± hangileri oldu. Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± belli oldu. 10 bilen 2 talihli 140.614,80 TL ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 70 kiÅŸi 2.678,40 TL, 8 bilen 999 kiÅŸi 188,05 TL, 7 bilen 10.451 kiÅŸi 25,50 TL, 6 bilen 64.750 kiÅŸi 4,40 TL, ve hiÃ§ bilemeyen 105.789 kiÅŸi ise 3,35 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu. Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE KAZANDIRAN NUMARALAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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