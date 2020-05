25 MayÄ±s On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± Milli Piyango On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Çekiliş Ankara Milli Piyango İdaresi Kızılay binasında gerçekleştirildi. Peki On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 10 bilen 2 talihli 140.614,80 TL ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 70 kişi 2.678,40 TL, 8 bilen 999 kişi 188,05 TL, 7 bilen 10.451 kişi 25,50 TL, 6 bilen 64.750 kişi 4,40 TL, ve hiç bilemeyen 105.789 kişi ise 3,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ