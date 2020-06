On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± 29 Haziran On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 934. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin ardından On bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 506.812,55 TL'nin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan ismin Ankara/Çankata ilçesinde bir bayiden oyunu oynadığı duyuruldu.

Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 118 kişi 2.864,10 TL, 8 bilen 2.071 kişi 163,15 TL, 7 bilen 19.949 kişi 24,20 TL, 6 bilen 120.215 kişi 4,20 TL ve son olarak 187.040 kişi 3,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu