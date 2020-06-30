On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± 29 Haziran On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara'nÄ±n 934. hafta Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. YapÄ±lan Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan On bilen bir talihli bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± olan 506.812,55 TL'nin sahibi oldu. BÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan ismin Ankara/Ã‡ankata ilÃ§esinde bir bayiden oyunu oynadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

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Binlerce vatandaÅŸ iÃ§in umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len On Numara Ã§ekiliÅŸinde bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin yanÄ± sÄ±ra 9 bilen 118 kiÅŸi 2.864,10 TL, 8 bilen 2.071 kiÅŸi 163,15 TL, 7 bilen 19.949 kiÅŸi 24,20 TL, 6 bilen 120.215 kiÅŸi 4,20 TL ve son olarak 187.040 kiÅŸi 3,45 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu

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