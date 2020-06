On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye iki kişiye isabet etti! İşte kazandıran numaralar

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. 10 bilen iki talihli On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olurken 534.943,55 TL tutarında büyük ikramiyenin de sahibi oldu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 120 kişi 3.111,85 TL, 8 bilen 2.011 kişi 185,75 TL, 7 bilen 20.433 kişi 25,90 TL, 6 bilen 125.874 kişi 4,45 TL ve son olarak hiç bilemeyen 223.480 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ