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17.02.2020 - 18:02 |

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 17 Şubat On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 915. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte dört bilenin çıktığı On Numara çekilişinde bu hafta kaç kişi büyük ikramiyeyi bölüşecek? Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 17 Şubat On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş

On Numara çekilişi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara'nın 915. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta dört bilenin çıktığı On Numara çekilişinde bu akşam hangi numaraların büyük ikramiye kazanacağı ise büyük merak konusu! Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara'nın 915. hafta çekilişinde on bilen talihliler hangi ilden çıkacak? İşte On Numara çekilişinin gerçekleştirileceği saate ilişkin bilgiler...

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

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