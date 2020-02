On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 3 Şubat On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 913. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Yüzlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara çekilişinde on bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş sonucuna göre on bilen sayısı artarsa dağıtılan ikramiye oranı da o ölçüde azalıyor. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde on bilen bir talihli çıkmış talihli büyük ikramiye tutarı olarak 580.933,15 TL'lik ikramiye kazanmıştı.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 141 kişi 2.747,20 TL, 8 bilen 2.435 kişi 159,25 TL, 7 bilen 26.505 kişi 20,90 TL, 6 bilen 142.542 kişi 4,05 TL ve son olarak hiç bilemeyen 227.712 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ