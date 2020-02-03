MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 3 Şubat On Numara çekilişi
ABONE OL
03.02.2020 - 07:54 |

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 3 Şubat On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Binler vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen On Numara'nın 912. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde on bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 3 Şubat On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 913. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Yüzlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara çekilişinde on bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş sonucuna göre on bilen sayısı artarsa dağıtılan ikramiye oranı da o ölçüde azalıyor. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde on bilen bir talihli çıkmış talihli büyük ikramiye tutarı olarak 580.933,15 TL'lik ikramiye kazanmıştı.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 141 kişi 2.747,20 TL, 8 bilen 2.435 kişi 159,25 TL, 7 bilen 26.505 kişi 20,90 TL, 6 bilen 142.542 kişi 4,05 TL ve son olarak hiç bilemeyen 227.712 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Müdürü açıkladı! 'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'

Sağlık Müdürü açıkladı! 'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber