On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi
On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen üç kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 919. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler Antalya/Manavgat, İstanbul/Fatih, Van/İpekyolu ilçelerine isabet etti.
On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 104 kişi 3.915,45 TL, 8 bilen 2.002 kişi 203,50 TL, 7 bilen 20.474 kişi 28,30 TL, 6 bilen 127.726 kişi 4,80 TL ve son olarak hiç bilemeyn 258.301 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek
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