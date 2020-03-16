MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi
ABONE OL
16.03.2020 - 10:54 |

On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen üç kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 16 Mart On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 919. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler Antalya/Manavgat, İstanbul/Fatih, Van/İpekyolu ilçelerine isabet etti.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 104 kişi 3.915,45 TL, 8 bilen 2.002 kişi 203,50 TL, 7 bilen 20.474 kişi 28,30 TL, 6 bilen 127.726 kişi 4,80 TL ve son olarak hiç bilemeyn 258.301 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılarELAZIĞ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçılar, biri 2 metre diğeri ise 1,5 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında

Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber