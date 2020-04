13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

922.hafta On Numara çekilişi geçen hafta gerçekleştirildi. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişine adım adım yaklaşılıyor. Vatandaşlar ise çekilişin ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştirildikten sonra sonuçlar belli olacak.

6 NİSAN 2020 ON NUMARA SONUÇLARI

02

07

08

11

12

20

26

27

28

29

30

33

34

49

52

55

57

60

61

73

74

79

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.