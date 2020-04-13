13.04.2020 - 14:49 |
13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. On Numara'nın bu akşam 923. hafta çekilişi yapılacak. 13 Nisan On Numara çekilişi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise merak ediliyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
922.hafta On Numara çekilişi geçen hafta gerçekleştirildi. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişine adım adım yaklaşılıyor. Vatandaşlar ise çekilişin ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştirildikten sonra sonuçlar belli olacak.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
6 NİSAN 2020 ON NUMARA SONUÇLARI
02
07
08
11
12
20
26
27
28
29
30
33
34
49
52
55
57
60
61
73
74
79
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içtiYeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da Ortodoks Hristiyanların Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verildi. Ayine giden yüzlerce kişi koronavirüs salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla "kutsanmış" suyu aynı kaşıktan içmesi ülkede tartışma konusu oldu.