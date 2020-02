On Numara çekilişinde bu hafta hangi numaralar kazandırdı? 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 915. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On bilen 3 talihli büyük ikramiye tutarı olan 203.345,30 TL'nin sahibi olurken büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler şu şekilde sıralandı; Edirne/Uzunköprü, İstanbul/Kağıthane ve İstanbul/Bahçelievler olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 98 kişi 4.150,60 TL, 8 bilen 1.946 kişi 209,10 TL, 7 bilen 20.176 kişi 28,05 TL, 6 bilen 129.796 kişi 4,70 TL ve son olarak hiç bilemeyen 241.948 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

