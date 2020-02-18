18.02.2020 - 09:34 |
On Numara çekilişinde bu hafta hangi numaralar kazandırdı? 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen On Numara'nın 915. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen On Numara çekilişinde on bilen dört talihli büyük ikramiyeyi paylaştı. On Numara çekilişinde büyük ikramiye isabet eden il ve ilçeler şu şekilde; Edirne/Uzunköprü, İstanbul Kağıthane, İstanbul Bahçelievler olarak açıklandı. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 915. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On bilen 3 talihli büyük ikramiye tutarı olan 203.345,30 TL'nin sahibi olurken büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler şu şekilde sıralandı; Edirne/Uzunköprü, İstanbul/Kağıthane ve İstanbul/Bahçelievler olarak açıklandı.
Büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 98 kişi 4.150,60 TL, 8 bilen 1.946 kişi 209,10 TL, 7 bilen 20.176 kişi 28,05 TL, 6 bilen 129.796 kişi 4,70 TL ve son olarak hiç bilemeyen 241.948 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.