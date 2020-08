On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı! 24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde 10 bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi olurken hiç bilemeyen vatandaşlar bile ikramiye kazanma fırsatı yakaladı. 24 Ağustos On Numara çekilişinde 9 bilen 47 kişi 3.417,75 TL, 8 bilen 872 kişi 230.35 TL, 7 bilen 8.602 kişi 44.35 TL, 6 bilen 51.480 kişi 7.80 TL ikramiye sahibi oldu. Bunun yanı sıra 0 bilen 77.041 kişi 7.25 TL tutarında ikramiye sahibi oldu.

