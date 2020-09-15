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15.09.2020 - 07:58 |

On Numara sonuçları 14 Eylül | On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu!

14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam canlı yayın ile gerçekleştirilen On Numara sonuçları vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Dünkü çekilişe katılan ve kazandıran numaraların hangileri olduğunu merak edenler arayışa geçti. 292 bin 423 TL olan büyük ikramiye devretti. Bir sonraki çekiliş 21 Eylül 2020. Peki 14 Eylül On Numara çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte sonuçlar...

On Numara sonuçları 14 Eylül | On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu!

Haftada bir kez ve Pazartesi günleri yapılan On numara çekilişinin heyecanı bu hafta sona erdi. Dün yapılan çekilişte büyük ikramiye devretti ve tüm gözler gelecek haftaya çevrildi. 14 eylül On Numara çekilişine katılan vatandaşlar ise sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Aynı zamanda bir sonraki çekilişe katılmak isteyenler ise On Numara nasıl oynanır sorusuna cevap arıyor. İşte 14 Eylül Onu Numara sonuçları ve On Numara oyunu hakkında bilinmesi gerekenler...

ON NUMARA SONUÇLARI 14 EYLÜL

On Numara sonuçları 14 Eylül | On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

TIKLA ON NUMARA OYNA

Sen Seç! ÖZELLİĞİ

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu! ÖZELLİĞİ

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş! ÖZELLİĞİ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal ÖZELLİĞİ

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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