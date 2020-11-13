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13.11.2020 - 21:37 |

On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım On Numara çekilişi sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara sonuçları belli oldu. On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL. Sişal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. İşte 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım On Numara çekilişi sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara çekilişi, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu. 

ON NUMARA SONUÇLARI-13 KASIM 2O20

On Numara'da kazandıran numaralar; 1- 10- 11- 15 -16 -17 -18 -25 -27 -32 -33- 34 -35 -44- 46-50 -58 -62 -65 -67 -69- 73 oldu.

On Numara sonuçları açıklandı 13 Kasım On Numara çekilişi sonuçları sorgulama sayfası...

13 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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