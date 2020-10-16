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16.10.2020 - 20:19 |

On Numara sonuçları açıklandı! 16 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı. Bugün On Numara oynayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için arayışa koyuldu. Milli Piyango Online sitesinde kazanan kategori ve kişi sayısı yayınlandı. İşte 16 Ekim 2020 Cuma gününe ait On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları açıklandı! 16 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Bugün gerçekleştirilen On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlar için arayışa koyuldu. On Numara oynayarak şansını deneyenler, çekilişin saati ve canlı takibi için araştırmaya başladı. On Numara çekilişi canlı yayın sona erdi. Sonuçlar belli oldu. İşte 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI 16 EKİM

On Numara sonuçları açıklandı 16 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

 

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları, canlı yayın çekilişi sona erdikten sonra sayfada yerini alacaktır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

TIKLA ON NUMARA OYNA

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