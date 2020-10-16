On Numara sonuçları açıklandı! 16 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Bugün gerçekleştirilen On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlar için arayışa koyuldu. On Numara oynayarak şansını deneyenler, çekilişin saati ve canlı takibi için araştırmaya başladı. On Numara çekilişi canlı yayın sona erdi. Sonuçlar belli oldu. İşte 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI 16 EKİM





ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



On Numara sonuçları, canlı yayın çekilişi sona erdikten sonra sayfada yerini alacaktır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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