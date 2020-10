On Numara sonuçları açıklandı! 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ekranı...

Her hafta pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi artık cuma günleri de yapılıyor. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. 23 Ekim On Numara çekilişi gerçekleşti. İşte 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

23 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

23 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; "2-3 -5- 8 -14- 20- 21-23 -28 -32 -34 -35- 38 -40- 44-

46 -51 -55 -57 -60 -64- 80" oldu.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.