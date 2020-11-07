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07.11.2020 - 10:03 |

On Numara sonuçları belli oldu! İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

On Numara çekilişi sonuçları dün akşam belli oldu. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma akşamları olmak üzere 2 sefer gerçekleştiriliyor. 6 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara sonuçları belli oldu! İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. On Numara'da haftanın ikinci çekilişi dün yani 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da yer alıyor. İşte 6 Kasım On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI 6 KASIM

6 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 2,14,20,21,22,30,34,36,37,38,43,45,47,52,59,60,67,73,74,75,77 ve 79 oldu.

On Numara sonuçları belli oldu İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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