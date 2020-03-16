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16.03.2020 - 21:55 |

On Numara sonuçları açıklandı! İşte 16 Mart On Numara'da düşen numaralar

On Numara'nın 16 Mart tarihli çekişi az önce gerçekleşti. Geçen hafta 3 kişinin bildiği büyük ikramiyeyi bu hafta kimlerin kazanacağı merak edilirken şimdi 919. hafta çekilişi sonuçları merak ediliyor.

On Numara sonuçları açıklandı! İşte 16 Mart On Numara'da düşen numaralar

Her hafta yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın 16 Mart çekilişi tamamlandı. 919. haftada 1-3-13-15-18-20-23-26-32-33-44-46-47-49-51-53-55-67-68-71-74-78 numaraları düştü.

Sonuçlara göre büyük ikramiye Aydın ve Mersin'e çıktı. Talihliler 281.892,55 TL'nin sahibi oldu.

On Numara sonuçları açıklandı İşte 16 Mart On Numarada düşen numaralar

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

n Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler Antalya/Manavgat, İstanbul/Fatih, Van/İpekyolu ilçelerine isabet etti.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 104 kişi 3.915,45 TL, 8 bilen 2.002 kişi 203,50 TL, 7 bilen 20.474 kişi 28,30 TL, 6 bilen 127.726 kişi 4,80 TL ve son olarak hiç bilemeyen 258.301 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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