On Numara sonuçları açıklandı! İşte 16 Mart On Numara'da düşen numaralar

Her hafta yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın 16 Mart çekilişi tamamlandı. 919. haftada 1-3-13-15-18-20-23-26-32-33-44-46-47-49-51-53-55-67-68-71-74-78 numaraları düştü.

Sonuçlara göre büyük ikramiye Aydın ve Mersin'e çıktı. Talihliler 281.892,55 TL'nin sahibi oldu.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

n Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler Antalya/Manavgat, İstanbul/Fatih, Van/İpekyolu ilçelerine isabet etti.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 104 kişi 3.915,45 TL, 8 bilen 2.002 kişi 203,50 TL, 7 bilen 20.474 kişi 28,30 TL, 6 bilen 127.726 kişi 4,80 TL ve son olarak hiç bilemeyen 258.301 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.