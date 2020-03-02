On Numara sonuçları açıklandı... İşte 2 Mart'ta düşen numaralar...

Her hafta yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın 917. hafta çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişi bilmiş talihliler 306 bin 799 lira 25 kuruş kazanmıştı. 2 Mart çekilişinde 2-7-11-12-17-24-30-32-42-51-53-55-59-63-64-65-66-67-71-75-77 numaraları düştü.

Çekilişi ardında sonuçlar belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye 3'e bölünürken talihliler 200 bin TL'nin sahibi oldu.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 916. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 306 bin 799 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 4 bin 398 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 319 kişi 176 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 283 kişi 26'şar lira, 6 bilen 138 bin 603 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 230 bin 958 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Balıkesir'in Bandırma ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.