16.11.2020 - 20:31 |
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bugün gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 1 talihli 231.766 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. On Numara'da büyük ikramiye 231 bin 766 TL.
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 10 bilen 1 talihli 231.766,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 54 kişi 2.270,60 TL, 8 bilen 795 kişi 192,75 TL, 7 bilen 6.900 kişi 42,20 TL, 6 bilen 40.136 kişi 7,60 TL ve son olarak 0 bilen 60.407 kişi 7,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
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İpek böceğinin mucizevi dönüşümüEskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.