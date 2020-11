On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. On Numara'da büyük ikramiye 231 bin 766 TL.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 10 bilen 1 talihli 231.766,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 54 kişi 2.270,60 TL, 8 bilen 795 kişi 192,75 TL, 7 bilen 6.900 kişi 42,20 TL, 6 bilen 40.136 kişi 7,60 TL ve son olarak 0 bilen 60.407 kişi 7,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

